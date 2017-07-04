Совбез Японии второй раз за день собрался на экстренном заседании

Теги: В мире кндр япония ракета совбез

Правительство Японии созвало второе за день экстренное заседание Совета безопасности в связи с ракетными испытаниями Северной Кореи. Совбез был созван второй раз сразу же после объявления центральным телевидением КНДР об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты.

Правительство Японии второй раз за день созвало экстренное заседание Совета безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Совбез был созван через полчаса после того, как центральное телевидение КНДР объявило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Северокорейское ТВ сообщило, что ракета достигла высоты в 2802 километра и преодолела расстояние в 933 километра. Время полета составило 39 минут. За испытанием наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.

Ранее в Минобороны Японии сообщили, что высота полета северокорейской ракеты превысила 2500 километров. По предварительным данным, она упала в Японском море в исключительной экономической зоне Японии.