Нефтяные корпорации США осудили антироссийские санкции

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Крупнейшие мировые нефтяные компании выразили озабоченность проектом ужесточения санкций в отношении России.

СМИ узнали о недовольстве нефтяных корпораций в США законопроектом об ужесточении антироссийских санкций. Как пишет издание Wall Street Journal, против документа выступили, в частности, ExxonMobil и Chevron Corporation.

Их представители заявили - из-за ограничений могут быть остановлены масштабные нефтяные проекты с участием российских партнеров по всему миру. Что приведет к негативным последствиям для ряда американских компаний и отраслей.

Такая позиция, полагают журналисты, может осложнить принятие документа. Пока законопроект, который предусматривает новые санкции в отношении России и Ирана, одобрил Сенат. Теперь он должен быть рассмотрен в Палате представителей, а также подписан президентом. Ранее в Белом доме также раскритиковали документ. Поскольку его положения позволяют Конгрессу блокировать любые шаги главы государства по снятию санкций с Москвы.