Украина потеряла $50 млрд из-за конфликта в Донбассе

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Убытки Украины из-за конфликта в Донбассе составили примерно 50 миллиардов долларов, заявил первый замминистра обороны страны Иван Руснак. Кроме того, число украинских военнослужащих, которые погибли с момента начала конфликта в этом регионе, составляет более 2,7 тысяч человек.

Украина понесла убытки от конфликта в Донбассе примерно в 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замминистра обороны страны Ивана Руснака.

Также он заявил, что число украинских военнослужащих, погибших с момента начала конфликта в этом регионе, составляет более 2,7 тысяч человек. Более 10 тысяч получили ранения.

По его словам, обстановка в зоне проведения операции в Донбассе остается тяжелой, но контролируемой, так как "признаки временной стабилизации связаны с достигнутыми в Минске договоренностями о введении режима прекращения огня с 1 апреля текущего года".

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Они заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.