Замглавы УФСИН по Дагестану найден мертвым в своем кабинете

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Заместителя начальника УФСИН России Наримана Яралиева обнаружили мертвым в своем кабинете с пулевым ранением в голову. Предположительно, в момент смерти он находился на дежурстве и покончил с собой.

В Дагестане обнаружено тело замглавы регионального УФСИН по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Наримана Яралиева с пулевым ранением в висок, об этом сообщает ТАСС.

Его тело нашел сменщик в его собственном кабинете. Предположительно, в момент смерти Яралиев нес дежурство и покончил с собой. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

По данным правоохранительных органов, у погибшего был стресс из-за того, что в прошлом году он потерял мать.

На данный момент ведутся следственные действия. Выясняются все подробности произошедшего.