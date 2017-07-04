С начала июля в Москве выпало уже более трети месячной нормы осадков

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С начала июля в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. Как отметили синоптики, самые сильные дожди в столице прошли в понедельник 3 июля. Осадки выпадали неравномерно: в Строгино выпало 0,2 миллиметра, а в районе МГУ 30,4 миллиметра.

С начала июля в столице выпало более трети месячной нормы осадков. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

"Июль в Москве - самый обильный на осадки месяц. Их среднее многолетнее количество составляет 94 миллиметра. В этом году московская погода уже с первых дней взяла курс на перевыполнение нормы. За три минувших дня в столице выпало, по данным метеостанции ВДНХ, уже 36,2 миллиметра, то есть более, чем треть месячной нормы", - говорится в сообщении.

Самые сильные дожди прошли в Москве в понедельник 3 июля. Как отметили синоптики, осадки выпадали неравномерно. В районе Строгино выпало 0,2 миллиметра, а у МГУ - 30,4 миллиметра. На метеостанции ВДНХ в понедельник выпало 19 миллиметров осадков.