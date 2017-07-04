Не менее 9 человек погибли из-за удара коалиции США по деревне в Сирии
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Самолеты коалиции во главе с США нанесли авиаудар по деревне Кашкаш Аз-Зиянат в Сирии. В результате погибли не менее девяти мирных жителей. На прошлой неделе в результате авиаударов коалиции в Сирии погибли не менее 90 человек.
Не менее девяти мирных жителей погибли в сирийской деревне Кашкаш Аз-Зиянат на юге провинции Хасаке в результате авиаудара коалиции во главе с США. Об этом сообщает агентство SANA.
Поселение находится в 15 километрах южнее города Аш-Шаддади.
Агентство напомнило, что на прошлой неделе самолеты коалиции нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян. В результате погибли 90 мирных граждан, в том числе, женщины и дети.
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