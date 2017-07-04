Как потратить 38 миллионов фунтов: пособие от экс-солистки Spice Girls

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Бывшая солистка группы Spice Girls Мелани Браун объявила о банкротстве. Британское издание Daily Mail выяснило, на что Мэл Би потратила свое немалое состояние, заработанное во времена всемирного успеха девичьего коллектива.

На минувшей неделе Мелани Браун в суде Лос-Анджелеса заявила, что потратила все 38 миллионов фунтов, заработанные за время карьеры в шоу-бизнесе. Как отмечает Daily Mail, о своем бедственном положении экс-звезда рассказала в ходе бракоразводного процесса со своим вторым мужем Стивеном Белафонте.

Адвокат Мелани Жакалин Дэвис признала, что финансовые проблемы ее подзащитной связаны "с избранным ею образом жизни". По ее словам, семейная пара тратила исключительно заработанные Мел Би средства, и "к концу года у них никогда не находилось денег, чтобы заплатить налоги". При этом не имеющий собственного дохода Стивен Белафонте требует у супруги финансовой поддержки и оплаты судебных издержек – в общей сложности 90 тысяч фунтов.

Единственный ощутимый доход Мелани Браун в настоящее время – около 250 тысяч долларов в месяц за судейство в телевизионном конкурсе талантов America's Got Talent. Однако, как выяснил британский таблоид, тратить 42-летняя экс-звезда умеет гораздо лучше, чем зарабатывать.

Почти миллион фунтов Мелани потратила на автомобили. Началось все с заказа бронированного Cadillac Escalade ESV в 2013 году. Автомобиль обошелся певице в 200 тысяч фунтов. Машина может выдержать атаку огнестрельным оружием, бомбами и химическим оружием. Ручки дверей бьют током любого, кто к ним прикоснется. Результат так впечатлил Мел Би, что она заказала оснащение на ту же сумму на еще два авто: Range Rover и Mercedes-Benz S-Class.

Ювелирные украшения обошлись примерно в 800 тысяч фунтов, еще около 500 тысяч стоят ее сумки.

Семья Браун-Белафонте любит отдыхать. В минувшем году супруги отправились в Лас-Вегас на концерт Дженнифер Лопес на частном самолете, потратив за вечер 12 тысяч фунтов. В одном из интервью Мел Би рассказала о трехнедельном отпуске на гавайской вилле с персоналом и дворецким.

"Я всегда путешествую с детьми, мне всегда нужно что-то для их развлечения. Там должна быть возможность для подводного плавания и прекрасные закаты", - уверена Браун.

Какое-то время у семейной пары был дом для отдыха в Майями стоимостью 3 миллиона фунтов, однако его, по всей видимости, пришлось продать. Но зачем нужен дом для отдыха, если можно купить остров для отдыха? Остров у побережья штата Вирджиния Мелани купила в 2014 году в качестве подарка на день рождения мужу. Стоил ей этот подарок миллион фунтов.

Дом супружеской пары в Лос-Анджелесе, в продаже которого очень заинтересован Белафонте, оценивается в 6 миллионов фунтов. Из дома открывается панорамный вид на город, в нем есть бассейн, гидромассажная ванна, бар, кинотеатр, тренажерный зал и звукозаписывающая студия. Обошелся он паре в 3,5 миллиона фунтов.

Однако управляться со всем своим имуществом одна Мел Би не смогла бы. Она наняла огромный персонал, который, конечно же, тоже должен оплачиваться. У нее есть агент, публицист, личный секретарь, няня для ее троих детей. Для ухода за домом имеется экономка, садовники и техник бассейна. Все это великолепие обходится в 250 тысяч фунтов в год. Кроме того, во время судебного заседания Мелани обвинила своего супруга в том, что он платил няньке из Германии 80 тысяч фунтов в год, и за эти деньги она воспитывала не только детей. Певица заявила, что немецкая воспитательница забеременела от Белафонте.

К слову, Стивен, как и Мелани, женат не первый раз. От предыдущего брака у него есть 12-летняя дочь. В документах на развод Мел Би утверждает, что он оплатил алименты в размере 247 тысяч фунтов из ее денег, и без ее ведома.

"Мы не считаем, что ваш клиент может претендовать на многое, либо вообще на что-либо, от этого брака, однако будет обязан Мел за те суммы, которые он взял без ее ведома или согласия",, - отмечается в судебных документах.

Как рассказали в Daily Mail, бизнес певицы в Британии тоже не особо на плаву. У компании Moneyspider Productions, созданной Мелани Браун для получения дохода от сольной карьеры, дела идут не очень хорошо. На ее счетах находится 961 фунт. Как и остальные участницы Spice Girls Мел Би является акционером компаний Spice Girls Limited и Octopus Direct Limited, однако большого дохода они не приносят.

Также сократило семейный бюджет и затратное хобби Стивена Белафонте – он продюсировал кино. В 2008 году он поучаствовал в создании провального фантастического триллера "Хроники мутантов", а годом позднее стал сопродюсером очередного провала с Николасом Кейджем "Плохой лейтенант".