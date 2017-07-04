Минобороны России гораздо скромнее оценило возможности ракеты КНДР

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Баллистическая ракета "Хвасон-14", запущенная 4 июля в Северной Корее, достигла высоты всего в 535 километров, а не 2802 километра, как заявили на телевидении КНДР. Об этом рассказали в Минобороны России. Там добавили, что ракета, чей полет отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении, не представляла опасности для нашей страны.

Баллистическая ракета КНДР "Хвасон-14", 4 июля была запущена от российских границ и не представляла опасности для России, говорится в сообщении Минобороны нашей страны. Оно есть в распоряжении TVC.ru.

В ведомстве подчеркнули, что отслеживали ее полет. "Пуск баллистической ракеты, запущенной 4 июля в 3 часа 46 минут по московскому времени с северокорейского полигона, был зафиксирован и отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН)", - отметили там.

В Минобороны, также, утверждают, что ракета поднялась на высоту 535 километра и пролетела около 510 километров. Она упала в центральной части Японского моря.

Ранее Академия национальной обороны КНДР сообщила другие данные об испытании "Хвасон-14". Ракета якобы поднялась на максимальное расстояние в 2802 километра и пролетела 933 километра. Также в официальном заявлении Пхеньяна говорилось, что теперь Северная Корея может нанести удар по любой точке мира.

Позднее правительство Японии созвало второе за день экстренное заседание Совета безопасности в связи с ракетными испытаниями КНДР.

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