В ДНР предотвратили теракт возле здания колледжа

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Командование ДНР заявило о предотвращении теракта возле колледжа в Донецке. Взрывное устройство обнаружили местные жители. Руководство самопровозглашенной республики обвинило в подготовке теракта украинские спецслужбы.

В ДНР предотвращен теракт возле здания пищевого колледжа в Донецке, передает РИА Новости слова замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуарда Басурина.

Взрывное устройство с дистанционным управлением было заложено возле здания образовательного учреждения, его обнаружили утром местные жители. Предположительно, бомба должна была сработать в то время, когда жители идут на работу и учебу.

Руководство ДНР обвинили в подготовке теракта украинские спецслужбы.

Ранее в ЛНР предотвратили теракт украинских спецслужб против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По словам главы министерства госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника, в Луганске действовала диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков. В их задачи входила ликвидация международных наблюдателей.

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