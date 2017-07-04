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Столичный регион продолжает находиться во власти сильных дождей. Около 350 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы. К работе в сложных погодных условиях готов и общественный транспорт. С начала июля в городе выпало более трети месячной нормы осадков. Дожди стали причиной частичного подтопления более сотни придомовых территорий в Подмосковье. В Рузском округе ливнем разрушило мост.