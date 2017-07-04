Сборная Москвы одержала победу в V национальном чемпионате WorldSkills

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Новый городской праздник День московского транспорта отметят в столице уже в эту субботу. Во вторник на заседании президиума городского правительства мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что свои профессиональные праздники отмечают сотрудники метрополитена, такси, наземного общественного транспорта. Но теперь 8 июля станет единым, массовым праздником.

Уровень столичного профессионального образования поднимается. Об этом говорят результаты прошедшего выступления москвичей на национальном чемпионате "Молодые профессионалы". 22 золотые медали, 6 серебряных и 4 бронзовые. Итог - первое место в общекомандном зачете, передает "ТВ Центр".

"Последние два года команда молодых профессионалов занимает первое место. Речь идет о таких профессиях как токарь, слесарь. И традиционные, и новые специальности. Очень важно для экономики страны", - отметил Собянин.

В этом году участие в соревнованиях принимали ребята из 84 регионов страны - конкуренция сильнейшая. Но есть куда расти - пока Москва представлена не во всех регионах. Но уже можно сказать, что на сегодняшний день выпускники школ не боятся идти в профессиональные колледжи.

"Надо сказать, что вот эти последние годы внимание к среднему профессиональному образованию трансформировалось в более повышенный интерес среди выпускников московских школ. Растет конкурс по большому количеству направлений подготовки. Конкурсы вполне сопоставимы с конкурсами во многие вузы и сегодня московские школьники смотрят на колледжи как на очень престижное учебное заведение", - рассказал глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

В прошлом году был открыт проект "профессиональное обучение без границ", когда школьник может получить удостоверение о том, что он освоил профессию на базе колледжа. Таких уже более тысячи человек. За несколько лет число московских колледжей, подготовивших победителей и призеров, увеличилось в 3 раза. На президиуме правительства было выдвинуто предложение о поощрении таких студентов.

"Предлагаю победителей наградить призом 400 тысяч рублей, а призеров - 200 тысяч. И закрепить это решение на будущие чемпионаты, чтобы ребята знали, куда стремиться", - отметил Собянин.

Обсуждался и вопрос награждения почетным знаком родительской славы 21-й московской многодетной семьи, которые в общей сложности воспитывают 144 ребенка. За первую половину 2017 года количество многодетных семей в Москве выросло более чем на 6,5 тысяч семей.

А в эту субботу в столице впервые отметят новый праздник - день московского транспорта. В дальнейшем его планируют праздновать каждую вторую субботу июля - этот закон ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Одной из основных площадок станет Фрунзенская набережная, где состоится выставка ретро-техники, а также современных моделей общественного транспорта.

Развлечения на любой вкус и на всех центральных городских площадках. В Парке Горького, например, можно будет обучиться фигурному вождению на велосипеде. В Сокольниках для самых маленьких посетителей организуют азбуку безопасности с выдачей детских водительских удостоверений. Можно будет даже посетить ситуационный центр организации дорожного движения. Правда, по предварительной записи. Ну а кульминацией станет ночной велопарад.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".