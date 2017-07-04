Асфальт на Бульварном кольце меняют бесшовным способом

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В Москве продолжают менять асфальт на Бульварном кольце в рамках программы "Моя улица". Сейчас работы идут сразу на семи бульварах.

Прошедшей ночью асфальт меняли на Петровском бульваре. Дорожники используют так называемый бесшовный способ. Это позволяет избегать спаек, отмечает "ТВ Центр". При хороших погодных условиях уже через полторы недели здесь будут наносить разметку. Ливневые дожди, конечно, вносят свои коррективы, но в ГБУ "Автомобильные дороги" уверены, что на графике работ это не скажется.