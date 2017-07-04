Адвокат рассказал о расследовании дела "пьяного мальчика"

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Завершены следственные действия по резонансному делу о "пьяном мальчике" в подмосковной Балашихе. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела. Но в прокуратуру уголовное дело будет направлено только после выполнения всех требований закона.

Во вторник в здании Следственного комитета по Московской области мог решиться вопрос, напрямую влияющий на проведение эксгумации тела шестилетнего Алёши Шимко. Для этого, по закону, папа мальчика должен быть признан "потерпевшей стороной". Сейчас по делу о халатности он проходит как свидетель, передает "ТВ Центр".

Роман Шимко рассчитывал, что узнает хоть какие-то подробности в крайне запутанном деле о гибели сына. С ним и адвокатом на встречу с сотрудниками СК съемочную группу "ТВ Центра" не пустили. Общение за закрытыми дверями длилось считанные минуты. Выяснилось, что и ходатайство об изменении статуса Романа Шимко во вторник подать не удастся. Дело из регионального Следственного комитета передано в Главное следственное управление СК России. А значит, нужно переоформлять ходатайство, снова записываться на прием, а это, как показывает практика, не день и не два.

"Номер дела мы узнали. Теперь будем выяснять, в каком состоянии находится. Принято ли к производству, есть ли следователь. Дальше уже бороться с теми заключениями судебно-медицинской экспертизы, которые есть по делу и с которыми мы категорически не согласны", - заявил адвокат Романа Шимко Виктор Данильченко.

Озвученные заключения судмедэкспертизы специалисты называют фантастическими. 2,7 промилле в крови мальчика – запредельная дозировка алкоголя. Это значит, в роковой день Алеша должен был выпить натощак до 200 граммов водки и лежать без сознания, при том, что свидетели утверждают: ребенок бежал к подъезду дома, когда его сбила машина. По мнению экспертов, эксгумация тела и повторный анализ проб позволил бы пролить свет, был ли совершен подлог или совершена какая-то ошибка.

"Мы можем определить не просто, какой спирт ребенок употреблял, где он был произведен и состав этого спирта. Например, спиритус вини - винный спирт или медицинский – чистый", - сообщил врач Эркен Иманбаев.

В деле о халатности обвиняемого пока нет. Но есть обвиняемая в деле о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть – это 31-летняя Ольга Алисова. Автотехническая экспертиза подтвердила: женщина не применила экстренное торможение перед тем, как переехать ребенка.

В случае обвинительного приговора Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас автоледи находится под подпиской о невыезде.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".