Первый участок нового кольца метро откроют через 2 месяца

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Уже через два месяца в Москве будет запущен первый участок нового кольца метро. Это сразу пять станций от "Делового центра" до "Петровского парка". Они уже в высокой степени готовности. Столько же планируют запустить и в следующем году. Там уже сегодня идут активные работы. Например, сейчас начался проход от будущей станции "Лефортово" до "Стромынки".

Труженица "Наталья" - в брызгах шампанского. Она заработала свою очередную звезду. Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс с женским именем проложил еще несколько километров будущей столичной подземки. На северо-восточном участке Третьего пересадочного контура началась проходка левого перегонного тоннеля от Лефортово до станции "Стромынка" и одновременно в противоположную сторону, передает "ТВ Центр".

"Его протяженность рассчитана в 2 этапа: от камеры съездов до площадки №18, это за станцией "Электрозаводская", ориентировочная протяженность порядка километра и еще полтора километра он уже уйдет на другой этап, в другой участок, второй участок северо-востока ближе к станции "Стромынка", - рассказал генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

На прохождение этого отрезка Третьего пересадочного контура уйдет почти год. "Наталье" предстоит пройти под рекой Яузой и железнодорожными путями Казанского направления. На участке, который будет проложен, дополнительно запланировано строительство транспортно-пересадочного узла "Рубцовская". В его состав войдут наземные и подземные переходы, а также большой пешеходный мост, жилой комплекс площадью почти 42 тысяч квадратных метров со встроенными помещениями и подземный паркинг на 260 машиномест.

"Транспортно - пересадочный узел обеспечит связь пассажиропотоков между станциями метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии, строящейся станции "Рубцовская" Третьего пересадочного контура, наземного городского пассажирского транспорта, курсирующего вдоль Большой Семеновской улицы и пригородных электричек Казанского направления", - сообщил директор по развитию транспортно-пересадочных узлов Дмитрий Иванов.

Пока проходческий щит движется в сторону "Старомынки", работы развернуты и на других участках будущих станций. Северо-восточный участок Третьего пересадочного контура - это 6 станционных комплексов: "Авиамоторная", "Лефортово", "Рубцовская", "Стромынка", "Ржевская", "Шереметьевская". Общая протяженность -12 километров. Он соединится с остальными участками в следующем году, а полностью Третий пересадочный контур замкнется до 2020 года.

Он не только свяжет противоположные концы Москвы, но и значительно разгрузит столичную подземку. На Третьем пересадочном контуре появится 31 новая станция, на линии будет 17 пересечений с радиальными ветками метро, семь пересадок на направления железной дороги и две — на Московское центральное кольцо.

Елена Сахно, Андрей Булычёв, "ТВ Центр".