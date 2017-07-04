Лжесоцработники похитили у пенсионерки в Москве 480 тысяч рублей

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Почти полмиллиона рублей похитили у пожилой москвички трое гостей столицы. Причём, грабителей пенсионерка впустила к себе в квартиру сама: те заранее позвонили по телефону и, представившись соцработниками, предложили поменять старые деньги на новые. Так что к их приходу женщина успела подготовить всё, что накопила.

480 тысяч рублей. Все свои сбережения Зоя Сергеевна хранила дома, что называется, под подушкой. Однажды раздался телефонный звонок. Женщина на другом конце провода представилась соцработником и сообщила, что в стране деноминация. Необходимо обменять старые деньги на новые. Сделать это можно прямо на дому. Мол, приготовьте наличность и ждите. Буквально через пять минут на пороге уже стояли две женщины - также сотрудницы соцслужбы. Пока одна отвлекала хозяйку написанием различных заявлений, вторая приступила к преступному замыслу, передает "ТВ Центр".

Оставить деньги в спальне у телефона пенсионерке посоветовал еще голос в телефонной трубке. Единственное не учли грабители - в этой же комнате на диване отдыхала дочь хозяйки. Женщина-инвалид не смогла сама остановить воровку, но вовремя сообщила матери.

У подъезда грабительниц ждал сообщник. Видимо, следил за обстановкой на улице. Трое беглецов пытались остановить попутную машину. Остановился полицейский экипаж.

"На Затонской улице сотрудники полиции по приметам задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые женщина и мужчина из Тверской области. И жительница Петербурга. У них были обнаружены похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - рассказали в экстренных службах.

Грабители сейчас находится под стражей. Крупная сумма возвращена пенсионерке. Полицейские не исключают, что на счету криминального трио не одно подобное преступление. Слишком простой и правдоподобной оказалась схема лже-соцработников.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".