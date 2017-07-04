"За гранью воображения": В Кремле покажут сокровища Японии

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"За гранью воображения". В Кремле открывается уникальная выставка. Впервые на одной площадке можно увидеть, что носили и чем пользовались в быту члены императорской семьи Японии почти два столетия назад. Кроме роскошных кимоно, на выставке десятки изделий из фарфора и металла - изящных и неповторимых. Причём, треть экспонатов никогда прежде публике не показывали.

На этой выставке так и хочется сказать "аригато" - спасибо. Но благодарить стоит не на японском языке. Дело в том, что все эти сокровища - из коллекции британского профессора иранского происхождения Нассера Дэвида Халили.

Одни собирают марки и значки, а Халили - японские произведения искусства. Коллекция четко очерчена по периодам - Эдо и Мэйдзи. Дальше все границы стираются.

Редкой красоты эмаль, фарфор, художественный металл и, наконец, кимоно. К нему профессор явно неровно дышит - в общей сложности приобрел более 200 японских нарядов. Его коллекция - самая крупная на Западе. В Москву привезли 30 лучших - кимоно для женщин, мужчин, младенцев. Расшитых золотом и серебром. Императорские вообще лицезрели единицы. Знатоки прочитают на шелке стихи великих поэтов. Поймут, почему именно журавли на детском наряде - символ долгой достойной жизни. Не одежда, а история страны, некогда закрытой для всего мира. Есть у профессора и любимые экземпляры.

"Кимоно - это дизайн, это цвета, но также кимоно - это история. Сочетание того, что вы видите - это не просто яркая ткань и изображения, которые хотел показать автор. За всем этим стоит нечто большее. Огромное знание, которое превращает историю в текстиль. Автор хотел сделать эти знания более доступными для людей", - рассказал Нассер Дэвид Халили.

Коллекция профессора Халили - самая крупная на Западе. О стоимости спрашивать неловко. Десятки тысяч фунтов - за кимоно. Такие экспонаты - редкие гости даже на крупнейших аукционах. Самое интересное, что на выставке в Кремле впервые покажут его последние приобретения, которые еще никто никогда не видел. Даже в Японии.

Представленные здесь эмаль и фарфор вызывают восхищения даже у неподготовленных зрителей. Кто в императорском дворце любовался этой вазой? Кому подносили этот поднос? Как менялся стиль, когда Муцухито решил открыть Японию миру? И как эта открытость расколола общества и изменила страну? Ответы на эти вопросы - уже здесь, в Кремле. 90 экспонатов, каждый из которых - сокровище.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр", Москва.