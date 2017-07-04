Собянин: Москва заняла I место в чемпионате WorldSkills

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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением наградить победителей в чемпионате WorldSkills призом в 400 тысяч рублей, призеры получат 200 тысяч рублей. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства.

Сборная Москвы одержала победу в V национальном чемпионате среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений WorldSkills. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства города. Мэр предложил наградить победителей чемпионата призом в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Если мы хотим, чтобы ребята стремились к рабочим профессиям, обеспечивая себе надежное будущее в нашем непростом мире, надо ребят поощрять. Предлагаю победителей наградить призом в 400 тысяч рублей, призеров - 200 тысяч рублей. И закрепить это решение и на будущий чемпионат, чтобы ребята знали, к чему стремиться", - сказал мэр Москвы.

Worldskills – это международное некоммерческое движение, основано в 1953 году. Активисты ставят своей целью сделать рабочие профессии более популярными во всем мире и создать условия для развития высоких профессиональных стандартов. Для этого по всему миру проходят соревнования профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет.

Наша страна присоединилась к движению в 2012 году. Москва стала одним из первых регионов-участников.