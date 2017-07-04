Польша может наложить вето на вступление Украины в ЕС

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Украина не вступит в Евросоюз, восхваляя нациста Степана Бандеру. Об этом предупредил Киев глава МИД Польши Витольд Ващиковский. Он подчеркнул, что Украина должна решить подобные вопросы до того, как "Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве".

Польша наложит вето на вступление Украины в Европейский союз, если та продолжит героизировать нациста Степана Бандеру, об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wPolityce.

"Экономическое сотрудничество с Украиной, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина должна решить подобные вопросы до того, как "Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве".

Позиция Украины по Бандере не приемлема для Польши, поскольку он участвовал в геноциде польского населения. Ранее глава правящей партии страны "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что героизация Бандеры может помешать евроинтеграционным процессам на Украине и польско-украинским отношениям.

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