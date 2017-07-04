Оппозиционер Мальцев покинул Россию из-за уголовного дела

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Оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России из-за возбужденного уголовного дела по статье "Создание экстремистского сообщества". Сейчас активист находится в Молдавии, откуда направится в другую страну.

Россию покинул оппозиционер Вячеслав Мальцев. Как сообщает "Газета.Ru", это связано с уголовным делом, которое было возбуждено против него.

По словам пресс-секретаря Партии националистов Дениса Романова, в отношении Мальцева возбудили дело по статье "Создание экстремистского сообщества". Это произошло после организации "Артподготовки", созданной оппозиционером.

Романов подчеркнул, что Мальцев пытался въехать на Украину через Белоруссию, но туда его не пустили. Теперь он смог уехать в Молдавию, откуда направится в другую страну. Конечный пункт его маршрута неизвестен.

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