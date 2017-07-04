Столица впервые отпразднует День московского транспорта 8 июля

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Власти Москвы ожидают, что в праздновании Дня московского транспорта примут участие около 100 тысяч горожан. Об этом в ходе заседания президиума правительства сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

День московского транспорта впервые отметят в столице 8 июля. Об этом рассказал во вторник глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

"В общей сложности, праздник будет почти для 160 тысяч сотрудников и Московского метрополитена, и Мосгортранса, и коммерческих перевозчиков, и пригородных железнодорожников, и таксистов, и полиция вместе с нами будет: ГИБДД, УВД на Московском метрополитене; и многие-многие другие коллеги наши, которые ежедневно помогают нам, и всем москвичам пользоваться городским транспортом. Мы рассчитываем, что, в общем, в праздничных мероприятиях примут участие порядка 100 тысяч москвичей", - приводит слова Ликсутова АГН "Москва".

День московского транспорта пройдет в первый раз 8 июля. В Парке Горького, в парке "Сокольники" и на ВДНХ, а также на улицах города планируется проведение праздничных мероприятий, которые завершатся фейерверк-шоу на Фрунзенской набережной и ночным велопарадом.