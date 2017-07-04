Путин и Си Цзиньпин обсудили международную проблематику

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Владимир Путин во вторник в Кремле принимает председателя КНР Си Цзиньпина, который находится в нашей стране с официальным визитом. Российский лидер сообщил, что на встрече в узком составе стороны обсудили вопросы политического взаимодействия, международную проблематику и военно-техническое сотрудничество.

В Кремле во вторник проходит встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Сначала переговоры прошли в узком составе, затем к лидерам присоединились делегации. Рассмотрели весь комплекс вопросов стратегического взаимодействия Москвы и Пекина. Это торгово-экономические связи, сотрудничество в энергетике, транспортной сфере. Затронули также актуальные международные и региональные проблемы, борьбу с современными вызовами и угрозами, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Владимир Путин торжественно вручил Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного. Это награда, подчеркнул президент России, признание выдающихся заслуг в укреплении дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

"Уважаемый председатель Цзиньпин, дорогой друг. Вы всегда были и остаетесь последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. При вашей непосредственной поддержке реализуются крупнейшие проекты в торгово-экономической, военной, технической, гуманитарной и других областях. Заметно активизировалось взаимодействие и на международной арене. Хочу от всей души пожелать вам всего самого доброго, успехов, здоровья, а дружественному китайскому народу - мира, стабильности и процветания", - заявил Путин.

"Позвольте мне поблагодарить вас за теплые слова. Это для меня большая честь. Мы с президентом Путиным единодушно договорились о том, что, как бы ни изменилась внешняя обстановка, китайско-российские отношения не подвержены влиянию. Мы настроены на наращивание взаимной поддержки и всестороннего сотрудничества для достижения больших реальных результатов", - отметил Цзиньпин.