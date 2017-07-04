Собянин наградил многодетных родителей знаком "Родительская слава"

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Почетный знак "Родительская слава города Москвы" получит 21 многодетная семья. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

Власти Москвы наградили многодетных родителей знаком "Родительская слава". Об этом сообщает во вторник "ТВ Центр".

"Это традиционная награда, которой поощряют московские многодетные семьи. В Москве сейчас проживает 1 млн 400 тыс. семей, в которых воспитываются около 2 млн детей. Наши расходы, наши траты на поддержку семей с детьми в рамках нашей государственной программы соцподдержки жителей города Москвы - мы тратим на это более 49 млрд руб., из которых 26,8 млрд руб. - это прямые социальные выплаты. Поэтому более 5 млрд. руб. - это выплаты именно многодетным семьям", - доложил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Как сообщается в материалах к президиуму правительства, в выбранных для наград 21 семье воспитываются в общей сложности 144 ребенка. Кандидатуры семей были предложены префектурами округов. Решение о том, кто получит награды, принял общественный сектор и "Объединение многодетных семей в городе Москве". Почетный знак и премия вручается каждой семье только один раз. Кроме того, семьям выплатят денежную премию в размере 125 тыс. руб.