Путин наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного

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Владимир Путин присудил председателю КНР Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая награда за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между странами. До него такой орден получили лишь президенты Казахстана и Азербайджана.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении китайского лидера Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного, передает Газета.ru.

Председатель КНР получил высшую в России государственную награду за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

Ранее такого ордена удостоились только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1998 году и глава Азербайджана Гейдар Алиев в 2003 году.

3 июля Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом, по итогам которого ожидается подписание ряда документов и контрактов.

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