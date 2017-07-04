Путин и Трамп встретятся 7 июля

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, на какую дату запланирована встреча Владимира Путина и американского лидера Дональд Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

По его словам, переговоры пройдут 7 июля, передает "Интерфакс".

Ранее Ушаков заявлял, что Кремль считает встречу президентов одинаково важной как для России, так и для США. Он подчеркнул ее важность для международной стабильности. В настоящий момент, по его словам, двусторонние отношения находятся "практически на нуле".

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