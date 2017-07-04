Двое полицейских пойдут под суд за игнорирование жалоб жены нижегородского маньяка

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Двое участковых из Нижнего Новгорода предстанут перед судом за игнорирования заявлений супруги Олега Белова, который летом 2015 года убил и расчленил свою родную мать, беременную жену и шестерых детей.

В Нижнем Новгороде предстанут перед судом двое полицейских, обвиняемых в халатности, которая привела к гибели шести детей и двух женщин, об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, Дмитрий Обливин и Владимир Филимонов не обращали внимание на поступающие жалобы от Юлии Зайцевой, жены нижегородского маньяка Олега Белова. В результате бездействия правоохранителей, летом 2015 года Белов убил и расчленил беременную жену, шестерых детей, а затем родную мать.

Петренко отметила, что в своих заявлениях Зайцева неоднократно рассказывала о противоправных действиях в отношении нее и детей со стороны супруга-инвалида II группы с диагнозом "шизофрения". Несмотря на это, участковые отказывали в возбуждении уголовных дел и не проводили никаких проверочных мероприятий.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд города Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

На данный момент Олег Белов отбывает пожизненное заключение. Также его приговорили принудительному лечению от шизофрении по месту отбытия наказания.

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