Лимузин проекта "Кортеж" соберут к инаугурации после выборов 2018 года

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Глава Минпромторга Денис Мантуров опроверг информацию о сокращении финансирования проекта по созданию отечественного автомобиля для чиновников высшего звена "Кортеж". По его словам, автомобили будут готовы к инаугурации после президентских выборов 2018 года.

Информация о сворачивании финансирования проекта "Кортеж" не соответствует действительности, передает "МИР 24".

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, лимузин для президента и другие автомобили для высших должностных лиц создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году.

Прототип будет сдан в 2018 году, а производство автомобиля начнется в 2019 году, уточнил Мантуров.

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