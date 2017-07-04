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РЖД с декабря запустят продажу билетов на поезда дальнего следования за 120 дней до предполагаемой поездки. Таким образом, уже в декабре 2017 года откроется продажа билетов на апрель 2018 года. В настоящий момент билеты на поезд можно купить за 60 дней до отправления.

РЖД начнут продавать билеты за 120 дней до поездки. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Как сообщил начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Максим Шнейдер, уже в декабре 2017 года откроется продажа билетов на апрель 2018 года.

В настоящий момент билеты на поезд можно купить за 60 дней до отправления. Такие правила ввели в декабре 2016 года, до этого билеты продавались за 45 дней.

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