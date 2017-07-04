В Москве снова ожидаются ливни и грозы

Теги: мчс дождь москва Погода гроза

МЧС предупреждает москвичей о скором ухудшении погоды в столице. В ближайшее время в городе ожидается дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Столичный главк МЧС экстренно предупреждает жителей столицы об ухудшении погоды в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ближайшие часы столицу ожидает дождь, гроза и сильный ветер, до 12-17 метров в секунду", - передает "Русская планета". Отмечается, что ухудшение погоды ожидается в столичном регионе в течение всего дня, до позднего вечера.

В МЧС предупреждают, что в условиях плохой погоды могут быть затруднения в движении транспорта, повреждение ЛЭП, повал деревьев и неустойчивых рекламных конструкций.