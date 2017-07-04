В Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в рамках полноценной встречи двух лидеров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча будет "сидячей", а не "на ногах".