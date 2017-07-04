В Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи Путина и Трампа
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в рамках полноценной встречи двух лидеров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча будет "сидячей", а не "на ногах".
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет отдельной беседой, а не быстрым контактом "на ногах", заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это планируется как полноценная "сидячая" встреча", - приводит его слова ТАСС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры двух лидеров пройдут 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге.
До этого Ушаков заявлял, что Кремль считает встречу президентов одинаково важной как для России, так и для США.