В Иране прошел конкурс карикатур на Трампа
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В Тегеране прошел конкурс рисунков и карикатур на тему "Трампизм", посвященный президенту США. Иранский художник Хади Асади получил первый приз и денежное вознаграждение за карикатуру, на которой Трамп изображен в куртке из долларовых купюр, галстуком с принтом американского флага и с горящими как факел волосами.
В Иране прошел конкурс карикатур под названием "Трампизм", посвященный американскому президенту Дональду Трампу, пишет Bloomberg.
На выставке, которую организовали по итогам конкурса, собраны почти две тысячи работ иранских и иностранных художников.
Иранский художник Хади Асади получил первый приз и денежное вознаграждение за карикатуру, на которой Трамп изображен в куртке из долларовых купюр, галстуком с принтом американского флага и с горящими как факел волосами.
По словам организатора, в названии экспозиции имеется суффикс – "изм", который отсылает к таким явлениям, как расизм и нацизм. Цель конкурса и выставки - с помощью сатиры показать "неправильное поведение Трампа".
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