В Иране прошел конкурс карикатур на Трампа

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В Тегеране прошел конкурс рисунков и карикатур на тему "Трампизм", посвященный президенту США. Иранский художник Хади Асади получил первый приз и денежное вознаграждение за карикатуру, на которой Трамп изображен в куртке из долларовых купюр, галстуком с принтом американского флага и с горящими как факел волосами.

В Иране прошел конкурс карикатур под названием "Трампизм", посвященный американскому президенту Дональду Трампу, пишет Bloomberg.

На выставке, которую организовали по итогам конкурса, собраны почти две тысячи работ иранских и иностранных художников.

Iranians hold "Trumpism" cartoon contest to mock the U.S. leader https://t.co/2XJGrXxfLf pic.twitter.com/UP5mF0D22P — Bloomberg (@business) July 4, 2017

Иранский художник Хади Асади получил первый приз и денежное вознаграждение за карикатуру, на которой Трамп изображен в куртке из долларовых купюр, галстуком с принтом американского флага и с горящими как факел волосами.

По словам организатора, в названии экспозиции имеется суффикс – "изм", который отсылает к таким явлениям, как расизм и нацизм. Цель конкурса и выставки - с помощью сатиры показать "неправильное поведение Трампа".

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