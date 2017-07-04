Власти Омска уверены в способности Бабкиной "завести" горожан

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Надежда Бабкина все же выступит на Дне города Омск 5 августа, несмотря на возмущение депутата Заксобрания области и угрозу "оттока молодежи из города". Как заявили в местной мэрии, 67-летняя артистка замечательно работает с большим количеством людей и сможет "завести горожан".

Власти Омска не будут отказываться от выступления Надежды Бабкиной и ее ансамбля "Русская песня" на Дне города. По мнению директора Департамента культуры мэрии Владимира Шалака, 67-летняя певица замечательно работает с большой аудиторией и сможет создать "большое единение с людьми на этом концерте".

"Мы думали, кто может завести людей. Вспомнили, как в прошлом году выступали в Омске Денис Майданов, "Сплин", "Хор Турецкого". Коллектив [Бабкиной] богом поцелованный. Они умеют завести толпу, и я думаю, у нее это получится. У нее коллектив молодой, очень молодые музыканты", - сказал Шалак, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее депутат Заксобрания Омской области Виктор Стручек написал в мэрию письмо с просьбой отменить выступление Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня" 5 августа. Парламентарий предположил, что городские власти "застряли в прошлом", а выступление певицы "внушит молодым омичам мысль, что другие города более современные".

"Ежегодно Омск покидают сотни молодых людей. Считаю, проблема заключается в том, что местные власти не желают замечать эту тенденцию. А такие, казалось бы, ничего не значащие решения, как проведение концертов непопулярных групп, не вызывающих интерес у молодежи, не добавляют оптимизма", - говорится в его письме, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".

Выступление артистки обойдётся бюджету Омска в 2,3 миллиона рублей.