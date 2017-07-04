Москва призвала "не переборщить с реакцией" на ракетные испытания КНДР

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новые ракетные испытания Северной Кореи вызывали озабоченность российской стороны, однако альтернатив дипломатическому урегулированию корейского вопроса нет. По его словам, в данной ситуации нужно "не переборщить с реакцией".

Новые ракетные испытания Северной Кореи вызвали озабоченность России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

"Очередной ракетный пуск КНДР вызывает озабоченность. Он добавляет аргументы тем, кто ищет поводы для нового нагнетания напряженности", - сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что у дипломатического и поэтапного урегулирования ситуации вокруг КНДР нет альтернатив. В противном случае это приведет к неконтролируемой и потенциально катастрофической ситуации.

"Сейчас главное не переборщить с реакцией. Те, кто ответственно подходит к задаче обеспечения мира, должны понимать, что использовать произошедшее как предлог для раскручивания очередной спирали контрмер, которые неизбежно приведут к ответным шагам, - передает слова Рябкова ТАСС.

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