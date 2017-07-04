Посол США в России Теффт завершит свою работу в начале осени

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Джон Теффт завершит свою работу в Москве в начале осени. Об этом рассказала замглавы дипмиссии США в России Линн Трейси. Ранее сообщалось, что Теффта может сменить экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман.

Посол США в России Джон Теффт завершит свою миссию в Москву в начале осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы дипмиссии Линн Трейси.

"Посол Теффт завершает свою миссию в России, он и его жена Мариэлла покинут Москву в начале осени", - сказала Трейси.

Ранее Теффт сообщал, что его может сменить экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман. При этом дипломат пояснил, что пока не знает, когда именно произойдет смена посла.

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