Россия поздравила США с Днем независимости

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Москва направила Вашингтону поздравление с Днем независимости США. 4 июля 1776 года 13 штатов подписали Декларацию независимости США от Великобритании. Этот документ стал "свидетельством о рождении" нового суверенного государства.

Россия отправила поздравительную телеграмму с Днем независимости США, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что США впервые за 25 лет прислали поздравление с Днем России (12 июня) спустя три дня. В Госдепе объяснили, что в администрации президента США Дональда Трампа был принят "новый подход" и теперь все поздравления передаются через посольства.

4 июля 1776 года 13 штатов подписали Декларацию независимости США от Великобритании. Этот документ стал "свидетельством о рождении" нового суверенного государства.