МЧС предупредило москвичей о возможном граде

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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во вторник в Москве ожидается ливень, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В ведомстве рекомендовали по возможности не выходить из дома.

В Москве ожидаются сильный дождь, гроза и град. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главное управление МЧС столицы.

"В ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали по возможности не выходить на улицу. Жителей также призвали закрывать окна и держаться дальше от окон, не пользоваться электроприборами. В МЧС напомнили, что град обычно сопровождается молнией.