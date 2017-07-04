Украина запретила въезд 70 артистам из России за посещение Крыма

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Украинские пограничники ввели запрет на въезд на Украину 70 российским артистам. Причиной стало посещение россиянами Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет. Имена людей, попавших под санкции, не раскрываются.

Госпогранслужба Украины ввела запрет на въезд 70 российским артистам, рассказал "Интерфаксу" спикер ведомства Олег Слободян. Их имена он не назвал. Причиной стало посещение россиянами Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет.

На Украине ведут список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. Он действует с 2014 года и постоянно расширяется.

В разное время в него были внесены писатель Владимир Кучеренко, певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Валерия, ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, а также актеры Михаил Боярский, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин и Жерар Депардье.

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