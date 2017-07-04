Россия и Китай призвали КНДР объявить мораторий на ракетные испытания

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Военные меры для решения проблемы на Корейском полуострове должны быть исключены. Об этом говорится в совместном заявлении МИД России и Китая. Кроме того, стороны призвали КНДР объявить мораторий на испытания баллистических ракет, а США и Южную Корею - воздержаться от проведения крупномасштабных учений.

Россия и Китай сделали совместное заявление о развитии ситуации на Корейском полуострове.

В частности, Москва и Пекин выдвинули совместную инициативу, основанную на предложенных китайской стороной идеях "двойного замораживания" ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Южной Кореи, а также "параллельного продвижения" к денуклеаризации Корейского полуострова и "формированию на полуострове механизма мира, а также на российском поэтапном плане корейского урегулирования".

"Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений. Параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Кроме того, Москва и Пекин призывают все вовлеченные стороны в рамках переговорного процесса в приемлемом для них формате продвигать формирование на полуострове и в Северо-Восточной Азии "механизма мира и безопасности" и в итоге нормализовать отношения между соответствующими государствами.

"Стороны (Россия и Китай, - прим. ред.) выступают против любых заявлений и действий, ведущих к напряжению и обострению противоречий, призывают все вовлеченные государства сохранять сдержанность, отказаться от провокационных действий и воинственной риторики, продемонстрировать готовность к диалогу без предварительных условий, сообща прилагать активные усилия по разрядке напряженности", - отмечается в заявлении.

"Стороны подтверждают, что справедливые озабоченности КНДР следует уважать. Другие государства должны прилагать соответствующие усилия для возобновления переговоров, совместно создавать атмосферу миролюбия и взаимного доверия", - заявили дипломаты России и Китая.

Также Россия и Китай призывают "все вовлеченные стороны к соблюдению обязательств, сформулированных в Совместном заявлении от 19 сентября 2005 года, к скорейшему перезапуску диалога по всеобъемлющему решению проблем Корейского полуострова". При этом МИД двух стран заявили, что возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена.

Кроме того, стороны призвали Пхеньян и Сеул вести диалог и консультации, улучшать отношения, осуществлять сотрудничество в деле мирного урегулирования.

Также Москва и Пекин "выступают против военного присутствия внерегиональных сил в Северо-Восточной Азии и его наращивания под предлогом противодействия ракетно-ядерным программам КНДР". В частности, в заявлении отмечается, что размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО THAAD наносит "серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не содействуют достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе".

"Россия и Китай выступают против размещения указанных комплексов, призывают соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения и договорились предпринять необходимые меры по защите интересов двух стран в сфере безопасности, а также обеспечению стратегического баланса в регионе", - говорится в заявлении.

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