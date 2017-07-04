В Кремле отметили отсутствие контактов Путина и Порошенко в последнее время

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Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин в последнее время не контактировал с украинским лидером Петром Порошенко. По его словам, в настоящий момент российско-украинские контакты происходят только в рамках минской группы.

Владимир Путин в последнее время не общался с Петром Порошенко. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, контакты между станами в настоящее время происходят только в рамках Контактной группы по урегулированию украинского кризиса.

По данным ТАСС, Ушаков также сообщил, что на полях саммита G20 российский лидер намерен обсудить украинское урегулирование с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Украина не будет участвовать в этих переговорах, так как не входит в "Группу двадцати".