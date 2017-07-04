Около 60 гостиниц Москвы завышали цены перед Кубком конфедераций

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Почти 60 столичных гостиниц завышали стоимость номеров перед проведением Кубка конфедераций по футболу. Цены в отелях превышали допустимые в среднем на 20-30 процентов. Власти Москвы вынесли гостиницам предупреждение.

Руководитель департамента спорта и туризма столицы Николай Гулиев заявил, что московские гостиницы, завысившие цены перед проведением Кубка конфедераций по футболу, получили предупреждение.

"Мы сделали им предупреждение, и две трети из них исправились, а остальные сделают это в ближайшее время", - приводит слова Гулиева агентство "Москва". По его словам, гостиничный комплекс столицы полностью готов к приему гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что почти 60 московских гостиниц завышали стоимость номеров перед проведением Кубка конфедераций. Цены в отелях превышали допустимые в среднем на 20-30 процентов.