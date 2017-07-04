В Москве появятся специальные парковки для электромобилей

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В будущем в столице появятся специальные парковки для электромобилей. Они будут расположены вблизи заправочных станций для электрического транспорта. В настоящее время в столице действует около 80 точек для зарядки электромобилей, однако планируется довести их количество до 200 штук.

Специальные парковочные места для электромобилей появятся в скором будущем в столице. Об этом рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Для электротранспорта в Москве парковка бесплатная. На сегодняшний день с Минтрансом мы обсуждаем вопрос по скорейшему принятию в Российской Федерации законопроекта, чтобы парковочное место закрепить законодательно за электрической машиной, чтобы его никто другой не мог занимать", - приводит слова Ликсутова ТАСС.

Он отметил, что такие парковки должны появиться недалеко от заправочных станций для электромобилей. По словам Ликсутова, данное новшество будет способствовать появлению на дорогах нового экологически чистого транспорта. При этом в настоящее время электромобили уже можно бесплатно оставлять на платных столичных парковках.

Кроме того, Ликсутов подчеркнул, что сейчас в столице действует около 80 точек для зарядки электрического транспорта. В будущем количество таких заправок планируют довести до 200 штук.