Россия и Китай назвали единственный путь корейского урегулирования

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Диалог и консультации являются единственным эффективным путем урегулирования проблем Корейского полуострова. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая. По мнению Владимира Путина и Си Цзиньпина, все вовлеченные в конфликт стороны должна сохранять хладнокровие и выдержку.

Россия и Китай обеспокоены нарастающими проблемами на Корейском полуострове. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина, пишет ТАСС.

По их мнению, все страны, вовлеченные в конфликт, должны сохранять максимальные хладнокровие и выдержку, прилагая усилия для разрядки ситуации.

"Диалог и консультации являются единственным эффективным путем урегулирования проблем Корейского полуострова. Стороны призывают другие заинтересованные страны положительно откликнуться на усилия России и Китая по возобновлению диалога и переговоров по проблемам полуострова и играть конструктивную роль в их реальном урегулировании", - говорится в заявлении.

Кроме того, Москва и Пекин считают необходимым создать механизм гарантий региональной безопасности.