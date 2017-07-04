Лавров сравнил ожидания от встречи Путина и Трампа с прогнозом погоды

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с прогнозом погоды ожидания от встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, формат встречи может быть любым, какой им будет удобен.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку сравнил ожидания от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа с прогнозом погоды, передает РИА Новости.

"Такие вопросы. А чего мы ждем от того, какой будет погода?" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он также отметил, что лидеры выберут такой формат встречи, какой будет им удобен.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что первая личная встреча Путина и Трампа согласована. Она состоится 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Белый дом подтвердил дату встречи.

Встреча президентов будет отдельной беседой, а не быстрым контактом "на ногах", заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. До этого сообщалось, что Кремль считает встречу президентов одинаково важной как для России, так и для США.

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