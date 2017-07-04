Тело новорожденной девочки нашли в больнице на юго-западе Москвы

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СКР начал проверку по факту обнаружения тела новорожденного младенца в больнице на юго-западе столицы. По данным следствия, оно было найдено в помещении санитарно-технической комнаты. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела новорожденной девочки в больнице на юго-западе столицы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Утром 4 июля 2017 года в помещении санитарно-технической комнаты одной из московских больниц по Ленинскому проспекту обнаружено тело новорожденного младенца женского пола", - сказала Иванова.

В настоящее время следственные органы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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