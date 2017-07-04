Мэр Реутова Юров назначен врио главы Балашихи
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Сергей Юров назначен исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья. Об этом он рассказал журналистам. На прошлой неделе глава Балашихи Евгений Жирков написал заявление об увольнении на фоне скандала после жалобы местных жителей Владимиру Путину на свалку "Кучино".
Мэр Реутова Сергей Юров назначен исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Московской области. Об этом он сообщил журналистам.
"На сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности главы городского округа", - приводит слова Юрова ТАСС. В пресс-службе Балашихинского городского округа также подтвердили эту информацию.
На прошлой неделе глава Балашихи Евгений Жирков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее вокруг городского округа разгорелся скандал после жалобы местных жителей президенту Владимиру Путину на свалку "Кучино". Глава государства распорядился закрыть полигон. С 23 июня свалка перестала принимать мусор.
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