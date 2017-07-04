Мэр Реутова Юров назначен врио главы Балашихи

Жилые дома на фоне Кучинского мусорного полигона в Балашихе

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Сергей Юров назначен исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья. Об этом он рассказал журналистам. На прошлой неделе глава Балашихи Евгений Жирков написал заявление об увольнении на фоне скандала после жалобы местных жителей Владимиру Путину на свалку "Кучино".