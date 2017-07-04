"Объективного Нестора нет": Мединский ответил критикам своей диссертации

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Министр культуры Владимир Мединский впервые публично прокомментировал дискуссию вокруг своей диссертации. Он опубликовал статью в "Российской газете", посвященную критике его научной работы. Диссовет по истории Белгородского государственного национального исследовательского университета проверит работу Мединского 7 июля.

Министр культуры России, профессор МГИМО, доктор исторических наук Владимир Мединский впервые подробно прокомментировал дискуссию вокруг его диссертации. По его мнению, критики назвали работу лженаучной после неудачной попытки найти в ней плагиат.

"В дискуссию (назову это мягко) вокруг своей диссертации я не вмешивался. Во-первых, обвинения казались смехотворными. Во-вторых, не было времени", - говорится в статье министра, опубликованной на сайте "Российской газеты".

"Не бывает "объективного Нестора". Нет вообще никакой "абсолютной объективности". Разве что с точки зрения инопланетянина. Любой историк всегда - носитель определенного типа культуры, представлений своего круга и своего времени. Сегодня кажутся наивными выводы Ломоносова-историка, но обвинять его в антиисторизме – абсурд", - утверждает Мединский.

Министр настаивает на своем праве в собственной диссертации рассматривать историю с точки зрения национальных интересов. Он недоумевает, почему "нельзя рассматривать исторические труды и события с позиции национальных интересов".

Мединский в 2011 году, еще до назначения на пост министра, защитил докторскую диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков". В 2016 году группа ученых (члены "Клуба 1 июля" - сообщества ученых, не согласных с реформой РАН), а также участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий потребовали лишить министра докторской степени. В работе они нашли ошибки и назвали ее "лженаучной".

Работу Мединского сначала отправили на рассмотрение в диссовет Уральского федерального университета, однако в день заседания изучение диссертации было отложено. Затем работу отозвали из УрФУ и передали в диссовет МГУ, где до рассмотрения диссертации дело также не дошло.

Таким образом, вопрос о проверке диссертации министра рассматривается с третьей попытки. Диссовет по истории Белгородского государственного национального исследовательского университета рассмотрит работу Мединского 7 июля.

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