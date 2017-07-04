В подмосковном юноармейском лагере отравились 17 детей

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Как минимум 17 детей отравились в юноармейском лагере "Патриот" в Подмосковье. Девять из них были доставлены в больницу. По данным медиков, дети отравились привезенными из дома просроченными продуктами.

Случай массового отравления детей зафиксирован в юноармейском лагере "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. Как заявили в Минобороны России, отдыхавшие там дети отравились привезенными с собой из дома просроченными продуктами. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, несколько детей обратились к врачам с жалобами на расстройство желудка. Девять из них были направлены в ближайшее медицинское учреждение, еще восемь вернулись в лагерь после осмотра медиками.

Состояние госпитализированных детей оценивается как легкое, без признаков инфекции.