200 российских туристов не могут вылететь из болгарского Бургаса

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Столичная прокуратура начала проверку по факту нарушения прав пассажиров в связи с массовыми задержками рейсов авиакомпании Bulgaria Air. В период с 30 июня по 3 июля в аэропорту "Шереметьево" было задержано порядка 20 рейсов. В Болгарии более 200 туристов из России ждут вылета на родину в Бургасе. Генконсульство России в Варне рекомендует гражданам не приобретать билеты на рейсы авиакомпании, а уже купленные сдавать. В руководстве перевозчика обещают наладить сообщение до конца дня 5 июля.

Мечтая продлить отпуск еще на несколько дней, российские туристы вряд ли могли представить, что загорать придется прямо в аэропорту Бургаса. Не то чтобы "все включено", но на время задержки пассажирам выдали надувные матрасы, тонкие пледы и талон на питание. В меню все больше лапша – бесполезные обещания наладить транзит растянулись на несколько дней. В таком положении оказались три сотни туристов: одни не могли вернуться в Россию, другие – вылететь на болгарские пляжи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Первые задержки начались в начале прошлой недели. Тогда Центральную Россию накрыл мощный грозовой циклон. Если верить словам перевозчика Bulgaria Air, именно плохие метеоусловия стали причиной сбоя в расписании. Правда, у других компаний, а между Бургасом и Москвой курсируют самолеты 14 операторов, проблем почему-то не возникло. О переносе рейсов пассажиры узнавали по факту уже в аэропорту. Тем, кто не хотел дожидаться, Росавиация предложила бесплатно обменять посадочные талоны на билеты других перевозчиков.

"Эффект веерной задержки сработал сейчас до такой степени, что задержка составляет до 20 часов. Росавиация приняла решение выделить два дополнительных самолета для перевозки туристов как в Болгарию, так и из Болгарии", - говорит председатель транспортного комитета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

Положительные изменения в табло расписания появились к утру вторника. Своего рейса дождались почти две сотни пассажиров. Еще столько же до сих пор коротают время в гостиницах и надеются улететь в ближайшие сутки. Российское консульство уже предложило распределить туристов по чартерам других российских авиакомпаний, которые вылетают полупустыми. Но помогать иностранным конкурентам перевозчики не спешат, отмечает "ТВ Центр".

Рейс Бургас — Москва болгарская авиакомпания запустила не так давно — взамен отказавшейся летать на черноморское побережье "Вим-Авиа". Ситуация, когда зарубежный оператор "вывозит" на себе целое направление, спасая российских туристов, выглядит, по меньшей мере, удобно. Так что санкции за сбой в расписании вряд ли последуют. "Наказать" болгарского перевозчика могут разве что сами пассажиры – рублем. Согласно европейскому законодательству, за задержку регулярных рейсов положена компенсация 400 евро. Для авиакомпании сумма может и незначительная, а вот для туристического кошелька вполне весомая.

Несмотря на то, что коротать драгоценные дни отпуска приходится в аэропорту, от путевок туристы не отказываются. Очевидно надеясь, что в ближайшие сутки усталость от ожидания все же сменится заслуженным отдыхом.

Анна Пешехонова, Андрей Сидоренко, Дмитрий Шаракин, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".