Пенсионер доехал из Германии до Петербурга на тракторе 1961 года. Видео

Тысячи километров на тракторе, чтобы увидеть Петербург, преодолел 81-летний пенсионер из Германии. В путешествие, которое было его давней мечтой, пожилой любитель приключений отправился еще в конце мая и только сейчас прибыл в пункт назначения. Там он планирует задержаться на несколько дней, чтобы насладиться красотами города, после чего вернётся на родину тем же манером.

Немецкий пенсионер Винфрид Лангнер

Фото: © Игорь Зарембо/РИА Новости Немецкий пенсионер Винфрид Лангнер

Фото: © Игорь Зарембо/РИА Новости Немецкий пенсионер Винфрид Лангнер

Фото: © Игорь Зарембо/РИА Новости Немецкий пенсионер Винфрид Лангнер

Фото: © Игорь Зарембо/РИА Новости