"Единая Россия" работает над усилением ответственности за хищения при госзакупках

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"Единая Россия" дорабатывает законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок. Об этом сообщил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" дорабатывает законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок и планирует разработать закон о проведении проверок бизнеса

не чаще одного раза в три года. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе совещания по контролю за выполнением предвыборной программы единороссов, передает "ТВ Центр".

Главное, по мнению премьера, - не создавать проблем и препятствий тем, кто хочет открыть свое дело, снять ограничения, существующие в законодательстве. На заседании обсуждался раздел партийной программы, посвященный росту политической конкуренции, возможностей прямой демократии, повышению качества государственных услуг, обеспечению открытости в работе судов и борьбе с коррупцией.

"Будет продолжена работа по совершенствованию антикоррупционного законодательства в части, касающейся контроля за расходами чиновников, которые уже были уволены с места своей работы. Помните персонажа Александра Ивановича Корейко, который жил на 60 рублей, судя по его доходам, а на самом деле у него были миллионы? Вот такие должны быть своевременно выявлены и привлечены к уголовной ответственности", - заявил член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Василий Пискарев.