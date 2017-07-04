Ученые встревожены угасанием Солнца. Чем это грозит Земле

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С нашим Солнцем что-то не так. Астрофизики из университета в британском Бирмингеме заявляют об ослаблении магнитной активности звезды. Спад этот затягиваются, а максимальные пики снижаются. Последний вообще оказался рекордно низким, говорят ученые.

Похоже, даже Солнце следует общему холодному тренду. Звезда словно впадает "в спячку" и всё неохотнее делится теплом с землянами. Астрофизики из Британии, наблюдающие за светилом с 1985 года, заявили, что по их данным, уровень магнитной активности солнца заметно снизился. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"В глобальном масштабе наше Солнце — оно очень медленно остывает. В принципе, как и все звезды. Ядерное топливо потихоньку в центре Солнца заканчивается и зола, которая от выгорания топлива остается в верхних слоях атмосферы Солнца, становится толще и мешает прохождению энергии", - говорит директор народной обсерватории парка Сокольники Рустам Бекбулатов.

В одном из научных журналов астрофизики бирмингемской обсерватории проанализировали полученные за 32 года данные о "солнцетрясениях". Активность светила то возрастает, то уменьшается - этот пульс бьется всегда с циклом 11 лет. Вот только два последних цикла оказались неожиданно слабыми - на пиках показатели не дотягивают до былых максимумов, а в январе 2008 года минимальная отметка побила все рекорды. Сейчас фаза затишья в жизни Солнца продолжается и теперь астрономы ждут 2019 года.

Если спад активности снова выйдет за показатели нормы, это подтвердит предположение, что внутри звезды происходят фундаментальные изменения. Из-за этого на поверхности Солнца уже возникает черных пятен и ярких вспышек в три раза меньше, чем регистрировали несколько десятков лет назад.

"В XVII веке такое уже было. Это так называемый минимум Маундера, когда замерзали реки в Европе, и даже замерзало море", - говорит астрофизик, сотрудник отдела физики Солнца Государственного астрономического института МГУ Игорь Никулин.

Тогда почти 100 лет продолжалась холодная фаза так называемого малого ледникового периода — аномально морозные зимы в Европе и России, дождливое лето. Есть опасения, что нечто похожее предстоит и сейчас.

"Если солнечная активность будет очень низкой, то вполне возможно, что тогда на Земле разовьется малое оледенение. Средняя температура по земному шару может снизиться на 1 градус и даже больше, что очень большая величина", - объясняет Никулин.

Впрочем, Солнце может и проснуться. Следующий пик активности ожидают в 2024 году. И возможно снова планета заговорит о глобальном потеплении, про которое пока все позабыли.

Пётр Вершинин, Максим Сидоренко, Валерий Максимов. "ТВ Центр".